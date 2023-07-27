В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

Сообщений о пострадавших пока нет

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Началось извержение вулкана Мерапи, расположенного на индонезийском острове Ява. Как сообщает агентство Xinhua, потоки лавы растеклись почти на 2 км от кратера.

По словам сотрудника научной станции, ведущей наблюдения за Мерапи, столб дыма поднимается на высоту 350 м над жерлом вулкана. Местным жителям рекомендуется не входить в семикилометровую зону безопасности, а также держаться подальше от горных рек. Потенциальную угрозу представляют потоки лавы и облака раскаленного пепла.

На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи считается одним из самых активных, его высота составляет 2 910 м.

Самое сильное извержение было зарегистрировано в 1930 году, тогда погибли 1,3 тыс. человек. Во время извержения в 2010 году число жертв достигло 300.

На этот раз сообщений о пострадавших пока нет.