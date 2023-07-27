Суд Петербурга не стал арестовывать мужчину, обокравшего посла России в Замбии

Мерой пресечения избран запрет определенных действий на два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга избрал меру для Владимира Ивченко, обвиняемого в краже барсетки, где находились почти 400 тыс. рублей, в виде запрета определенных действий на два месяца. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Владимира Ивченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Суд следствию отказал, избрав Ивченко запрет определенных действий по 24 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Ивченко вину признал полностью. Теперь ему запрещено выходить за пределы жилого помещения с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, общаться с любыми лицами, за исключением следователя, защитника и близких родственников.