В Севастополе непогода обесточила военный госпиталь и станцию скорой помощи

Как передает корреспондент ТАСС, в городе идет очень сильный дождь, который сопровождается молниевыми разрядами, громом

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Военный госпиталь и станция скорой помощи в центре Севастополя оказались без энергоснабжения из-за непогоды, сообщили ТАСС в "Севастопольэнерго".

"Отключены потребители на улицах Комсомольская, Розы Люксембург, Рабочая, Папанина, Госпитальный спуск. В зону отключения попали социально значимые объекты - скорая помощь, поликлиника, госпиталь (102 ПЭС)", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, отключение произошло в 20:23 мск из-за срабатывания системы защиты.

Как передает корреспондент ТАСС, в городе идет очень сильный дождь, который сопровождается молниевыми разрядами, громом, в спальных районах люди были вынуждены пересекать глубокие потоки воды.

Как сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, из-за непогоды обесточены Корабельная сторона и Ластовая бухта. "На районной подстанции отключилась линия электропередачи 6 000 В. Аварийные бригады ООО "Севастопольэнерго", ФГУП 102 ПЭС Минобороны России работают на линии", - написал он.

В настоящее время, сообщил Горлов, все коммунальные службы Севастополя переведены на усиленный режим работы. Из-за сильного дождя оказались подтоплены пять жилых домов, бригады управляющих компаний приступают к ликвидации последствий непогоды. Также зафиксированы отключения электроэнергии в разных районах города, в том числе, по информации департамента городского хозяйства Севастополя, отсутствует освещение в районе автовокзала.

Ранее в Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и усиления ветра до 25 м/с. Непогода продлится до конца суток 28 июля. Горожан и гостей Севастополя призвали воздержаться от прогулок и использования личного и общественного транспорта.