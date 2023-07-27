В московских аэропортах из-за сильной грозы задерживается часть рейсов

По свидетельству корреспондентов ТАСС, наиболее интенсивные осадки наблюдаются на севере, северо-западе, западе, юго-западе, юге и юго-востоке Подмосковья

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ряд рейсов задерживается с прилетом и вылетом в московских аэропортах этим вечером, когда на столичный регион обрушилась гроза с сильным ливнем. Согласно онлайн-табло воздушных гаваней мегаполиса, во Внуково задержано 16 рейсов, еще 4 отменены, в Домодедово 6 рейсов задержано и 2 отменено, в Шереметьево задерживается 13 рейсов. Кроме того, данные онлайн-сервиса "Флайтрадар" показывают, что несколько бортов, следующих в Москву, в настоящее время пущены на "запасной круг".

По свидетельству корреспондентов ТАСС, находящихся в разных уголках Москвы и области, наиболее интенсивные осадки наблюдаются на севере, северо-западе, западе, юго-западе, юге и юго-востоке Подмосковья, а также в районах Новой Москвы и на западе столицы. Яркие и достаточно частые вспышки были замечены в небе над Зеленоградом, Химками, Красногорском, столичными Солнцево и Фили-Давыдково. При этом температура воздуха держится около плюс 20 градусов.

По прогнозам синоптиков, непогода в столичном регионе сохранится до утра. Порывы шквалистого ветра могут достигать 15-17 м/с. Количество осадков 28-29 июля может составить 50-70% месячной нормы. В комплексе городского хозяйства столичной мэрии призвали горожан быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах и строго соблюдать ПДД.