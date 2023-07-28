На Курилах турист упал со скалы

Мужчина получил травму головы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Один из участников незарегистрированной туристической группы на острове Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) сорвался с обрыва. Его эвакуировали спасатели, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Во время перехода незарегистрированной туристической группы по маршруту " [поселок] Горячий пляж - водопады Тысяча капель" один из участников группы упал со скалы", - рассказали в управлении.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась спасательная группа. Пострадавшего мужчину эвакуировали в Южно-Курильскую центральную районную больницу. Турист получил травму головы. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются, отметили в управлении.