Число жертв опрокидывания лодки на Филиппинах достигло 26

По словам представителя Береговой охраны республики Армандо Балило, на поверхности воды людей не обнаружили. Он допустил, что кто-то мог остаться в лодке

БАНГКОК, 28 июля. /ТАСС/. Число жертв опрокидывания моторной лодки на озере Лагуна-де-Бэй на Филиппинах достигло 26. Об этом в пятницу сообщил телеканал GMA News.

"Подтверждена гибель 26 человек, 40 выжили. Проводится поисково-спасательная операция, пока у нас нет никакой дополнительной информации, на поверхности воды людей не обнаружено, возможно, кто-то мог остаться в лодке", - сказал представитель Береговой охраны Филиппин Армандо Балило.

По его словам, лодка перевернулась после того, как пассажиры, испугавшись сильных порывов ветра, в панике скопились на ее левом борту.

Филиппины находились во власти тропического шторма "Доксури". Последствия стихии главным образом затронули самый крупный остров Филиппинского архипелага Лусон, где шторм стал причиной повреждения линий электропередачи, а выпадение обильных осадков привело к наводнениям и оползням. Порывы ветра достигали 49 м/с. Властям Филиппин пришлось эвакуировать тысячи людей из прибрежных населенных пунктов.