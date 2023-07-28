Число погибших на воде в Новосибирской области выросло вдвое по сравнению с 2022 годом

По словам начальника ГУ МЧС по региону Виктора Орлова, в 64% случаев люди умирают во время купания в неположенных местах

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Число погибших во время происшествий на водоемах в Новосибирской области, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло вдвое. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

"С начала года 52 происшествия [на водных объектах]. По сравнению с прошлым годом - это увеличение в два раза, гибель людей зафиксирована в 53 случаях, то есть 53 человека у нас погибло", - сказал он.

За аналогичный период 2022 года в происшествиях на водоемах погибли 25 жителей региона. По словам Орлова, чаще всего гибель людей происходит во время купания в неположенных местах (64% случаев). Кроме того, лето в регионе в 2023 году достаточно жаркое, что и привлекает жителей на водоемы.

"Необходимо воспитывать у населения культуру безопасности. Разъяснять, как обезопасить свой отдых, как не допустить гибели детей. Профилактикой происшествий ежедневно занимаемся мы, сотрудники МЧС России, совместно с другими спасательными формированиями и СМИ. Но все зависит от самого человека, его желания прислушиваться к полезным рекомендациям", - подчеркнул Орлов.