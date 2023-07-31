В ХМАО загорелся жилой дом

Эвакуированы более 20 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном деревянном жилом доме в поселке Приобье. Эвакуированы более 20 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В поселке Приобье идет тушение пожара жилого деревянного двухэтажного дома по адресу: мкр. Газовиков, дом 17. Горит кровля, второй этаж, с переходом на первый. Из здания эвакуированы более 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, пожарные ликвидировали открытое горение на площади 594 кв. м. Причина возгорания устанавливается

В ликвидации пожара были задействованы 29 человек личного состава и 10 единиц техники.

Для эвакуированных на базе местной спортшколы развернут пункт временного размещения, созданы условия для отдыха, склада личных вещей, туалет, питание, сбор гуманитарной помощи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту пожара организована проверка. На место выехал прокурор Октябрьского района Югры Евгений Шелест.