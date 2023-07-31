Защита Кагарлицкого обжаловала его арест по делу о призывах к терроризму

Сыктывкарский городской суд ранее арестовал политолога до 24 сентября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Защита социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) подала жалобу на его арест по делу о призывах к терроризму. Об этом журналистам рассказал его адвокат Сергей Ерохов.

"Сегодня, в понедельник 31 июля, защита профессора Бориса Кагарлицкого подала жалобу на постановление о заключении его под стражу", - сказал он.

Ранее Сыктывкарский городской суд арестовал политолога до 24 сентября. Политологу вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета).

Дело ведет управление ФСБ России по Республике Коми. Оно посчитало, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем посте в телеграм-канале Бориса Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту. Дело возбуждено и расследуется в Сыктывкаре, поэтому Кагарлицкий этапирован туда.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в РФ в список иноагентов), который финансируется из Германии.