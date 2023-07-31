31 июля, 09:32

В Тульской области выявили порядка 10 случаев кишечной инфекции у детей в летнем лагере

Работники прокуратуры и эпидемиологи устанавливают все обстоятельства происшествия

ТУЛА, 31 июля. /ТАСС/. Около 10 случаев острой кишечной инфекции выявили у детей из разных отрядов летнего лагеря им. С. Чекалина в Тульской области. Работники прокуратуры и эпидемиологи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе касающиеся организации питания, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, жалобы на рвоту поступили от 10 детей, посещающих разные отряды данного лагеря. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки. В настоящее время сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора также организованы проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, в муниципальном автономном учреждении "Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи" им. С. Чекалина, предварительно, выявлены случаи острой кишечной инфекций. "Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с лабораторным контролем", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере. 

Теги:
РоссияТульская область
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