Военный суд в Москве рассмотрит дело взорвавшегося у посольства РФ в Афганистане смертника

В результате происшествия погибли два сотрудника посольства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Военный суд в Москве рассмотрит уголовное дело о подрыве террориста-смертника у здания российского посольства в Афганистане 5 сентября 2022 года, когда погибли два сотрудника посольства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина Хусанжона Осимия [5 сентября 2022 года совершил самоподрыв у входа в консульский отдел здания посольства РФ в Кабуле - прим. ТАСС]", - сообщили в Генпрокуратуре. "Ввиду того что близкие родственники Осимия не согласились с прекращением дела в связи с его смертью, уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - отметили в надзорном ведомстве.

Осимий обвиняется в участии в деятельности террористической организации и совершении акта международного терроризма (ч. 2 ст. 205.5, ч. 3 ст. 361 УК РФ). Как полагает следствие, он поддерживал идеологию международной террористической организации "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в РФ) и, вступив в подразделение ИГ, принял решение совершить теракт.