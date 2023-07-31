На севере Таджикистана число пострадавших от селей домохозяйств возросло до 161

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики, жертв нет

ДУШАНБЕ, 31 июля. /ТАСС/. Число домохозяйств, пострадавших от схода селей в Айнинском районе Согдийской области на севере Таджикистана, возросло до 161. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

"В результате стихийного бедствия - схода селей 28 июля 2023 года на территории села Урметан Айнинского района пострадало 161 домохозяйство", - говорится в сообщении. В спасательном ведомстве уточнили, что в этих домохозяйствах грязевая масса частично подтопила 16 жилых домов, 81 приусадебный участок и нанесла урон 64 вспомогательным сооружениям.

В КЧС отметили, что для оказания помощи пострадавшим семьям, а также расчистки водопроводов и дорог села от грязевой массы и камней местные власти мобилизовали около 200 человек и инженерную технику. Сообщается, что на текущий момент жители полностью обеспечены питьевой водой.

КЧС оказал экстренную помощь пострадавшим, предоставив спальные и кухонные принадлежности, а также гигиенические наборы. Администрация городов Истаравшан, Пенджикент и Шахристанского района доставила продукты питания.

"Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются, <…> создан штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия, определяется размер ущерба", - сообщает комитет.

Обильные дожди, прошедшие 28 июля в нескольких районах Согдийской области и Ляхшского района, спровоцировали сход селей. Пострадали десятки домохозяйств, частично размыты дороги. По данным КЧС, жертв нет.