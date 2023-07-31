Водителя BMW привлекли к ответственности за дрифт по центру Сочи с девушкой на крыше

В отношении пассажирки также "усматриваются признаки административного правонарушения", отметили в главке краевого МВД

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили и привлекли к административной ответственности водителя за дрифт на BMW по центру Сочи с обнаженной девушкой на крыше. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудники полиции установили личность водителя BMW, который опасно маневрировал по центральным улицам Сочи. Мужчина нарушал правила дорожного движения и при этом перевозил девушку на крыше иномарки. В настоящее время водитель - 22-летний местный житель - привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Полицейские также установили личность девушки с крыши иномарки, ей 18 лет, в ее отношении также "усматриваются признаки административного правонарушения", добавили в главке краевого МВД.

Видео с BMW было выложено в сочинских СМИ и соцсетях.