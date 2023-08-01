В Египте в результате ЧП в полицейском участке погибли четыре сотрудника СБ

Еще шестеро человек получили ранения, передает Reuters со ссылкой на два источника из службы безопасности

ТАСС, 1 августа. По меньшей мере четверо сотрудников службы безопасности погибли в результате нападения заключенных в полицейском участке в Египте. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника из службы безопасности.

По его информации, еще шестеро человек получили ранения. Среди погибших числится полковник полиции.

Как сообщает агентство, группа заключенных захватила оружие и напала на сотрудников безопасности в центральном полицейском участке города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Официального заявления властей об инциденте пока не было.