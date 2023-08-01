В Якутии действуют 96 лесных пожаров

Их общая площадь составляет свыше 188 тыс. га

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади более 188 тыс. га, за сутки обнаружено 16 новых возгораний на площади свыше 900 га. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"Обнаружено 16 новых лесных пожаров на площади 981,5 га. Всего на начало суток действуют 96 лесных пожаров на площади 188 701,2 га. В аналогичный период прошлого года действовало 105 лесных пожаров на общей площади 224 553,8 га", - говорится в сообщении.

За сутки на территории республики ликвидировано 5 лесных пожаров на площади 45 га. Из действующих пожаров локализовано 5 возгораний на площади 454,5 га.

Как уточнили в Минэкологии Якутии, На данный момент ведется работа по тушению 40 лесных пожаров общей площадью 129 855,2 га на территориях Алданского, Амгинского, Верхневилюйского, Верхнеколымского, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Томпонского и Усть-Майского районов.

В тушении пожаров задействовано 1,1 тыс. сотрудников лесопожарных формирований и 40 единиц техники. Привлечено 14 самолетов Ан-2 и Cessna к авиапатрулированию, 7 вертолетов Ми-8 к тушению.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Особый противопожарный режим действует на всей территории республики. В Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.