1 августа, 02:24

В США в результате столкновения фуры с поездом с "опасными веществами" погиб человек

Жертва аварии - водитель грузовика, он скончался по дороге в больницу

ТАСС, 1 августа. Водитель фуры погиб в результате столкновения с поездом неподалеку от города Амхерст (штат Техас), несколько вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщил телеканал Fox 34.

По его данным, ЧП произошло около 11:00 по местному времени (19:00 мск). В результате аварии пять вагонов сошли с рельсов. Водитель умер от полученных травм по пути в больницу.

Как отметил телеканал, поезд перевозил "опасные вещества". Сотрудники железнодорожного оператора BSNF Railway и пожарные службы работают на месте аварии. 

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