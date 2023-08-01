1 августа, 06:09

В Бийске повредившего арт-объект героям войны приговорили к 400 часам обязательных работ

Вид и объем работ определят органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией

БАРНАУЛ, 1 августа. ТАСС. Городской суд Бийска приговорил к 400 часам обязательных работ мужчину, повредившего арт-объект "Звезда" в парке Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской Федерации объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Осужденному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов", - сказано в сообщении.

Вид и объем работ определят органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Приговор в законную силу не вступил.

По данным следствия, в марте 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории парка Победы в Бийске повредил арт-объект в память о героях Великой Отечественной войны. 

Теги:
РоссияАлтайский край
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