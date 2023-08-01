ФСБ представила более 200 доказательств геноцида советского народа под Сталинградом

Волгоградский областной суд 1 августа заслушает свидетелей по делу

ВОЛГОГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Более 200 доказательств геноцида советского народа в Сталинградской области представлены на суд по делу о геноциде народов СССР под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии. 1 августа суд заслушает свидетелей по делу о геноциде народов СССР под Сталинградом.

"В качестве доказательной базы с целью рассмотрения указанных преступлений использовались материалы силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, архивных и учебных учреждений, поисковых отрядов. УФСБ России по Волгоградской области предоставило порядка 200 архивных материалов, в числе которых акты комиссий, протоколы допросов военнопленных немецкой армии, свидетельства очевидцев этих событий, служебные документы УНКВД по Сталинградской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документы содержат информацию о совершенных преступлениях против мирного населения и советских военнопленных в годы войны в Сталинграде, данные о лицах, участвовавших в совершении указанных преступлений и ставших их жертвами, показания о местах и обстоятельствах совершенных преступлений и другие доказательства.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области), в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.