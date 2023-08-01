1 августа, 08:39
Военная операция на Украине

СМИ: на Украине два человека получили тюремные сроки за раскрытие мест выдачи повесток

По данным издания "Страна", их приговорили к пяти годам заключения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Администраторов двух Telegram-каналов в Черкасской области приговорили к пяти годам тюрьмы за публикацию информации о местах, где мобильные группы сотрудников центров комплектования раздают повестки о мобилизации. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

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Военная операция на Украине. Онлайн

По информации, которая опубликована в Telegram-канале издания, их обвинили в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

6 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизация в стране продолжается, поскольку план еще не выполнен. Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 года. В этот же день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Действие указов о военном положении и мобилизации продлевались неоднократно.

Весной украинские СМИ сообщили, что территориальные центры комплектования на Украине получили право вручать гражданам повестки вне зависимости от места их пребывания на воинском учете. 

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