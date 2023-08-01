В Улан-Удэ ликвидировали возгорание в бывшем здании военкомата

В результате пожара никто не пострадал

УЛАН-УДЭ, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС по Бурятии ликвидировали пожар в здании бывшего военкомата Советского района Улан-Удэ. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вечером 1 августа на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на улице Каландаришвили в Улан-Удэ. Пожар ликвидирован на площади 1 кв. м. В результате пожара закопчена наружная часть стены неэксплуатируемого здания", - сообщили в пресс-службе.

В местных соцсетях распространено видео, запечатленное, по предварительным данным, свидетелем произошедшего. На нем видно, что здание бывшего военкомата Советского района Улан-Удэ поджигает неизвестный мужчина.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, органами полиции по факту поджога здания организована проверка. "По предварительным данным, неустановленное лицо в окно и дверной проем здания, расположенного по ул. Каландаришвили Советского района Улан-Удэ, забросило бутылки с горючей смесью, в результате чего произошло возгорание. Обстоятельства происшествия и ущерб устанавливаются", - отметили в прокуратуре республики.

К тушению привлекались пожарные расчеты Главного управления МЧС России по Республике Бурятия в количестве восьми человек и двух единиц техники, отметили в пресс-службе.