Полиция задержала четырех участников драки в Чехове, где погибли два человека

Их задержали в Мытищах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четырех иностранцев, подозреваемых в драке с поножовщиной в Чехове, жертвами которой стали два человека. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г. о. Чехов и МУ МВД России "Мытищинское" в результате оперативно-разыскных мероприятий на территории г. о. Мытищи задержаны четверо участников конфликта, произошедшего в Чехове, в результате которого два человека погибли", - сказала она, отметив, что задержаны четверо иностранцев в возрасте от 24 до 30 лет. По словам Петровой, в ближайшее время они будут доставлены в следственные органы.

Инцидент произошел 31 июля у одного из домов, расположенных на Земской улице в Чехове. Между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого двое погибли на месте от полученных ножевых ранений. Известно, что инциденту предшествовал конфликт в одном из местных кафе. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (пп. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).