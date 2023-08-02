Экс-министра транспорта Красноярского края заключили под стражу

Бывший чиновник нарушил условия домашнего ареста, передав показания другому фигуранту дела

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Бывшему министру транспорта Красноярского края, находившемуся под домашним арестом по делу о строительстве красноярского метро, изменили меру пресечения на заключение под стражу из-за нарушений условий ареста. Об этом в среду сообщила прокуратура Красноярского края.

"Бывший министр транспорта Красноярского края заключен под стражу. Он нарушил условия домашнего ареста и передал свои показания другому фигуранту уголовного дела", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, экс-министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову после заключения досудебного соглашения со следствием в октябре 2022 года изменили первоначальную меру пресечения - с заключения под стражу на домашний арест. "В числе прочего суд запретил мужчине получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию. Нарушив запрет суда, бывший министр отправил письмо другому фигуранту уголовного дела - бывшему председателю регионального правительства. В нем он предупредил о данных им на следствии показаниях о причастности последнего к совершению преступления", - пояснили в ведомстве.

Центральный районный суд Красноярска заключил Димитрова под стражу в зале суда до 19 сентября 2023 года.

В июле 2022 года министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова задержали. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что его арест был связан с проектом строительства метро в Красноярске. 31 июля 2023 года в прокуратуру Красноярского края поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу о строительстве метро.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году. В июле 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро.