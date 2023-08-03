Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту около 3 км

Явление зафиксировали 3 августа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Вулканологи 3 августа зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области пепловый выброс высотой около 3 км. Об этом сообщили журналистам в камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

"Высота пеплового выброса составила около 3 тыс. м над уровнем моря", - сказали в филиале.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для вулкана установили оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.