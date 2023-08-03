В Ленобласти огласили первый в регионе приговор по уголовной статье о дискредитации армии

Дмитрий Скурихин разместил на фасаде своего магазина надписи и плакаты с информацией, дискредитирующей российскую армию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил к 1,5 года колонии общего режима местного жителя за публичную дискредитацию Вооруженных сил России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, дело подсудимого является первым и пока единственным в регионе по соответствующей уголовной статье.

"Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего Дмитрия Скурихина. Он признан виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России". С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Скурихину наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Скурихин в августе 2022 года разместил на фасаде своего магазина в селе Русско-Высоцком надписи и плакаты с информацией, направленной на дискредитацию российской армии, аналогичные сведения мужчина опубликовал в социальной сети. При этом ранее за аналогичные деяния Скурихина уже привлекали к административной ответственности. В феврале 2023 года фигурант разместил дискредитирующую ВС информацию в соцсетях еще раз, после чего ему предъявили обвинение уже по уголовной статье.