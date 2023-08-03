На Украине владельца банка "Финансы и кредит" обвинили в подкупе судей Верховного суда

Как сообщили в НАБУ, Константин Жеваго находится во Франции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго по обвинению в подкупе судей Верховного суда Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"НАБУ и САП [Специализированная антикоррупционная прокуратура] сообщили владельцу группы "Финансы и кредит" о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу, - говорится в сообщении в Telegram-канале. - Поскольку подозреваемый на момент совершения преступления и до настоящего времени находится во Франции, о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи".

В сентябре 2019 года Жеваго, входившему в пятерку богатейших людей Украины, предъявили обвинение в организации растраты $113 млн из средств банка "Финансы и кредит", владельцем которого он был. В начале января этого года бизнесмена задержали во французском Куршевеле, но позже отпустили под залог. Французский суд отказал Киеву в экстрадиции Жеваго. На Украине арестовано его имущество, а также корпоративные права связанных с ним компаний.

В мае этого года Жеваго вновь оказался в центре скандала после информации о задержании занимавшего на тот момент пост председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого обвинили в получении взятки от разыскиваемого банкира. Позднее в САП заявили, что вероятно предъявление обвинений и другим судьям Верховного суда Украины вследствие выявления новых фактов в уголовном деле в отношении Князева.

Коррупция на Украине

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента Владимира Зеленского остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.