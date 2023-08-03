На Кубани град повредил кровлю администрации поселения

Пострадали также 55 домов

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Град в Апшеронском районе Краснодарского края повредил шиферную кровлю администрации Черниговского сельского поселения, а также 55 частных домов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Вследствие выпадения осадков в виде дождя и града на территории МО Апшеронский район, с. Черниговское частично повреждена шиферная кровля администрации Черниговского сельского поселения. Поступило 55 заявок от населения о повреждении кровель частных домовладений", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится обследование домов, организована работа 20 комиссий по оценке ущерба. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили об ухудшении погоды на территории Краснодарского края до конца суток, прогнозировались ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.