Губернатор Ростовской области опроверг информацию о нападении на пост ДПС

По словам Василия Голубева, на месте проводятся учебно-тренировочные мероприятия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Нападения на пост ДПС в Ростове-на-Дону не было, проводятся учения, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Некoторые Telegram-каналы сообщили о якобы напaдении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону. Инфoрмация не соответствует действительности. Правoохранительные органы проводят учебно-тренировoчные мероприятия", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Ростове-на-Дону проверяют информацию о нападении на пост ДПС - предварительно, на въезде в город со стороны Таганрога. Отмечалось, что на место направили несколько экипажей полиции.