Экс-сенатора в Новосибирске обвинили в мошенничестве и даче взятки

Владимир Лаптев, в частности, передал судье 5 кг фиников, несколько бутылок вина, сладости и букет белых роз, чтобы убедить ее прекратить административное дело в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции в Куйбышевском районе

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Депутата Заксобрания Новосибирской области и бывшего члена Совета Федерации Владимира Лаптева обвинили в мошенничестве и коррупции, в том числе в подкупе судьи подарком, включавшем финики и сладости. Судья, в свою очередь, сообщила о взятке в правоохранительные органы, рассказали в пресс-службе управления судебного департамента в области.

"Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Лаптева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 "Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере" - два эпизода; ст. 291 ч. 3 "Дача взятки должностному лицу"; ст. 290 ч. 6 "Получение взятки в особо крупном размере" Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.

По материалам дела, на правах регионального депутата Лаптев фиктивно устроил дочь и знакомую на должности своих помощников. Фактически они не работали, но за два года в сумме получили почти 1 млн рублей. Кроме того, Лаптев предложил одному из своих коллег из законодательного собрания занять оплачиваемую должность зампредседателя комиссии по экологии - с июля 2021-го по июль 2022 года он получил от потерпевшего взятку почти на 1,2 млн рублей, после чего тот обратился с заявлением в полицию.

Другой эпизод по делу Лаптева - взятка мировому судье Куйбышевского района, на участок которой поступило дело об отказе от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции в Куйбышевском районе.

"Лаптев В. В. трижды встречался с судьей и убеждал ее принять заведомо незаконное решение о прекращении дела об административном правонарушении в отношении Романова. Во время встреч Лаптев В. В. передал судье 5 кг фиников, несколько бутылок вина, два бокала под вино, кондитерские изделия (конфеты, шоколад, зефир) и букет белых роз на общую сумму более 11 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении мирового судьи не возбуждалось в связи в заблаговременным обращением судьи в правоохранительные органы с сообщением о противоправных действиях депутата", - рассказали в управлении судебного департамента в регионе.

С 2015 года по 2020 год Владимир Лаптев был членом Совета Федерации. В 2020 году избран депутатом Заксобрания Новосибирской области от партии "Единая Россия" (до 2015 года он в течение трех созывов также избирался в региональный парламент).