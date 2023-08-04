Под кипрским Лимасолом начался новый лесной пожар

Для тушения пожара прибудут три вертолета из Иордании, израильские специалисты находятся в режиме ожидания

НИКОСИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Новый крупный лесной пожар начался в кипрской провинции Лимасол - в районе деревни Аласса. Для его тушения привлечена авиация, сообщил департамент лесного хозяйства.

По его данным, около 40 жителей близлежащих населенных пунктов были временно эвакуированы. Пожар охватил площадь от 2,5 до 3 кв. км. На месте создан координационный центр, который посетил президент страны Никос Христодулидис. Он сообщил журналистам, что на тушение пожара стянуты все основные силы. На просьбу о помощи откликнулись Иордания и Израиль.

В субботу утром в Пафос прибудут три вертолета из Иордании. Израильские специалисты будут находиться в режиме ожидания в зависимости от дальнейшего развития событий. "Наши соотечественники турки-киприоты также выразили готовность помочь", - сказал Христодулидис.

Распространению огня способствует сильный ветер. Двумя днями ранее пришлось тушить крупный лесной пожар в районе деревни Агиос-Мамас под Лимасолом.

С середины июля на Кипре установилась очень жаркая погода, столбики термометров днем показывают в среднем около 40 градусов Цельсия. Периодически в сельских районах возникают пожары. До настоящего времени власти не прибегали к помощи других стран для их тушения. Во многих городах Кипра развернуты специальные пункты, где люди имеют возможность отдохнуть в кондиционированных помещениях, там же им предлагают прохладительные напитки. Как сообщила метеорологическая служба островного государства, Кипр оказался под воздействием тепловой волны "Клеон".