На северо-востоке Китая в зоне наводнения погибли вице-мэр и политкомиссар города Шулань

Эвакуация населения из пострадавших районов продолжается

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. И.о. вице-мэра города Шулань и политический комиссар местного гарнизона погибли при исполнении служебных обязанностей в ходе спасательных работ, развернутых в зоне наводнения.

"Ло Сюйдун, член постоянного комитета городского парткома и исполнительный заместитель мэра, и Чжоу Куньсунь, политический комиссар командования Народно-освободительной армии Китая по городу Шулань, а также Ни Фэн, старший инженер Цзилиньского института водного хозяйства и гидроэнергетического планирования, были обнаружены 6 августа без признаков жизни. Они погибли при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении местного правительства.

Центральное китайское телевидение сообщило о гибели 14 человек и одном пропавшем без вести в результате наводнений в муниципальном округе города Шулань (северо-восточная провинция Цзилинь). Однако неизвестно, входят ли погибшие вице-мэр и воинский начальник в это число.

Местные власти продолжают эвакуацию населения из пострадавших районов. К спасательным работам привлечена армия.

Шулань и населенные пункты, находящиеся в его муниципальном округе, испытали удары стихии с 1 августа, когда сюда сдвинулся ливневый фронт, принесенный супертайфуном "Доксури".