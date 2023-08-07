Из гаража в Подмосковье полицейские изъяли 127 кг наркотиков

Также при осмотре гаражного бокса изъяли 72 л прекурсора и лабораторное оборудование

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Полицейские Татарстана изъяли более 127 кг синтетических наркотиков из гаража задержанного в Подмосковье производителя наркотиков. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Подозреваемый задержан в Московской области сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан и их коллегами из ГУНК МВД России. При осмотре гаражного бокса, которым он пользовался, изъято более 127 кг синтетического наркотика, 72 л прекурсора, лабораторное оборудование и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала она.

Как сообщили в ведомстве, задержанный нашел работу лаборанта через интернет-мессенджер. Занимался оборудованием нарколаборатории, изготовлением запрещенного вещества и его передачей другим участникам организованной группы.

По словам Волк, в феврале сотрудники МВД задержали второго участника преступной организации - наркокурьера. "В ходе осмотра машины сотрудники Госавтоинспекции нашли под задним пассажирским сиденьем шесть пакетов с кристаллическим веществом. Согласно результатам исследования, обнаруженное является наркотическим средством альфа-PVP общей массой более 5 кг", - сообщили в МВД. Курьер должен был оборудовать тайники-закладки в Башкирии и сообщить их координаты своему анонимному куратору.

Возбуждено уголовное дело (ч. 5 статьи 228.1 УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.