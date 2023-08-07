В Петербурге восьмилетний мальчик получил ожоги 60% тела, играя с горящей палкой

Пострадавшего поместили в детскую больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик получил ожоги 60% тела, играя с горящей палкой на территории автосервиса в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Установлено, что 6 августа мальчик совместно с отцом находились на территории, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Заповедная улица, д. 36. Пока старшие отвлеклись, несовершеннолетний вследствие неосторожного обращения с горящей палкой получил термические ожоги 60% тела", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, пострадавшего поместили в детскую больницу, медики оказывают ему квалифицированную помощь. По факту инцидента в СК проводят доследственную проверку. Ее ход и результаты поставили на контроль в прокуратуре. Там же оценят исполнение обязанностей родителями мальчика, а также соблюдение требований безопасности в автосервисе.