В Республике Корея эвакуируют участников всемирного слета скаутов из-за тайфуна

Как ожидается, он пройдет в провинции Чолла-Пукто

СЕУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Республики Корея вывезут всех участников Всемирного слета скаутов "Джамбори" из палаточного лагеря в провинции Чолла-Пукто из-за приближающегося тайфуна "Канун". Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и безопасности страны.

"По указанию президента был подготовлен план более раннего отъезда, так как в провинции Чолла-Пукто, как ожидается, пройдет тайфун, могут возникнуть сложности в функционировании лагеря", - сказал глава центрального штаба по противодействию чрезвычайным происшествиям и мерам безопасности при МВД Ким Сон Хо.

По данным агентства Yonhap, во вторник утром начнется вывоз участников, которых насчитывается примерно 36 тыс. человек. Ожидается, что скаутов разместят в образовательных учреждениях в столичном регионе и в других провинциях, которые не будут затронуты тайфуном напрямую. Предполагается, что оставшиеся мероприятия слета будут также перенесены.

Тайфун "Канун", согласно прогнозам, достигнет Корейского полуострова в четверг. Как отметила южнокорейская метеорологическая служба, когда тайфун обрушится на Пусан, скорость ветра может достичь 44 м/с. Порыв ветра с такой скоростью может привести к сходу движущегося поезда с рельсов, указывает агентство Yonhap.

Проблемы с организацией слета

25-й Всемирный слет скаутов "Джамбори" в Республике Корея был запланирован на период с 1 по 12 августа. Для участия в нем прибыли примерно 43 тыс. человек из 158 стран. Большинство гостей составляют подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Нынешний слет стал первым после пандемии коронавируса.

Проведение "Джамбори" в Южной Корее сопровождалось, как передают южнокорейские СМИ, чередой скандалов, связанных с плохой организацией мероприятия. Участники жаловались на сильную жару и высокую влажность - палаточный лагерь был разбит на открытой равнинной местности, где недостаточно тени от природных объектов. С 1 по 3 августа медики диагностировали тепловой удар по меньшей мере у 400 человек. Проблемой стали укусы насекомых, плохое питание и нехватка санузлов. Кроме того, власти подтвердили не менее 70 случаев COVID-19.

Из-за подобных сложностей место проведения мероприятия ранее покинули представители Великобритании, США и Сингапура. Британцы были наиболее многочисленной группой на слете - в Южную Корею приехало около 4 500 человек. Американские скауты, которых насчитывалось около 1 500 человек, отправились на территорию военной базы США в Пхёнтхэке.