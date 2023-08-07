7 августа, 14:48

В Нижегородской области житель хотел поджечь военкомат

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Ему объявлено предостережение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Житель Нижегородской области намеревался поджечь военкомат в городе Бор, сотрудниками регионального управления ФСБ России ему объявлено официальное предостережение, сообщили в ведомстве.

"УФСБ России по Нижегородской области объявлено официальное предостережение жителю Нижегородской области о недопустимости действий, создающих угрозы для совершения преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управлением была получена информация о намерении мужчины осуществить теракт путем поджога военного комиссариата городского округа город Бор. По данным УФСБ, он получил задание от неустановленного пользователя в Telegram и успел изготовить две бутылки с зажигательной смесью. Однако от своих намерений он отказался из опасений привлечения к уголовной ответственности и во время опроса выдал бутылки с зажигательной смесью сотрудникам УФСБ. 

Теги:
РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
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