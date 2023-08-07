В Италии предприниматель погиб в результате обрушения стеллажей с сыром

По сведениям газеты La Repubblica, инцидент произошел в районе населенного пункта Романо-ди-Ломбардия

РИМ, 7 августа. /ТАСС/. Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб в результате обрушения полок с сыром на складе в своей сыроварне. Как сообщила газета La Repubblica, ему было 75 лет.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Романо-ди-Ломбардия неподалеку от Милана. В помещении площадью около 2 тыс. кв. м на тот момент хранилось до 25 тыс. головок сыра грана падано, пишет La Repubblica.

Отмечается, что падение первого стеллажа спровоцировало эффект "домино", мужчину задавило насмерть. Спасатели искали его несколько часов. По данным издания, точные причины произошедшего предстоит установить, не исключается технический сбой в системе для перемещения сыров, которую использовал владелец сыроварни.