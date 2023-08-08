8 августа, 04:57

В Якутии при посадке самолета Ан-24 произошло повреждение шасси

Пострадавших нет

ТАСС, 8 августа. Повреждение шасси произошло у грузового самолета Ан-24 при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"8 августа 2023 года при посадке воздушного судна Ан-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту Красноярск - Мирный - Магадан, произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. На борту находились три члена экипажа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

После происшествия организованы мероприятия по буксировке воздушного судна к месту стоянки.

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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