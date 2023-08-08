В Омске арестовали пособника международной террористической организации в Сирии

Возбудили уголовное дело о финансировании террористической деятельности

ОМСК, 8 августа. /ТАСС/. Омский суд заключил под стражу гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, который собирался участвовать в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков и склонял к этому своих знакомых. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

"УФСБ России по Омской области при попытке выезда в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона. По ходатайству следствия фигурант заключен судом под стражу", - сказала Руснак.

По ее словам, мужчина вступил в контакт с находящимися на территории Сирии участниками международной террористической организации, предложил им свою помощь в приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатки, создании пропагандистских сайтов и выразил готовность вступить в ряды боевиков, присягнув им на верность. Он планировал выехать в Сирию для участия в боевых действия и террористической деятельности и склонял к этому своих знакомых. Мужчина обучился минно-взрывному делу, скачав из интернета специализированную литературу, искал компоненты для создания взрывчатки. Следственное отделение УФСБ России по Омской области возбудило уголовное дело о финансировании террористической деятельности и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.