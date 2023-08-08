8 августа, 05:24,
обновлено 8 августа, 06:11

Прокуратура требует отставки главы Убинского района Новосибирской области из-за коррупции

По данным ведомства, чиновник трудоустроил родственников

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области подала иск о досрочном прекращении полномочий главы администрации Убинского района Олега Конюка, ранее осужденного за браконьерство, из-за нарушений им антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"[Иск направили в связи с] нарушениями антикоррупционного законодательства. [Глава администрации] трудоустроил родственников", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе Барабинского районного суда, куда направили иск, уточнили, что должность замглавы администрации Убинского района занимает двоюродная сестра Олега Конюка. Другой его родственник работает в отделе ГО и ЧС.

В 2021 году Конюка уволили с поста главы районной администрации после того, как вступил в силу приговор, который суд вынес ему по статье о браконьерстве - за то, что на охоте он участвовал в убийстве беременной лосихи с двумя детенышами, чиновник выплатил 800 тыс. рублей штрафа. В 2022 году совет депутатов Убинского района вновь избрал Конюка главой района. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация