Прокуратура требует отставки главы Убинского района Новосибирской области из-за коррупции

По данным ведомства, чиновник трудоустроил родственников

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области подала иск о досрочном прекращении полномочий главы администрации Убинского района Олега Конюка, ранее осужденного за браконьерство, из-за нарушений им антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"[Иск направили в связи с] нарушениями антикоррупционного законодательства. [Глава администрации] трудоустроил родственников", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе Барабинского районного суда, куда направили иск, уточнили, что должность замглавы администрации Убинского района занимает двоюродная сестра Олега Конюка. Другой его родственник работает в отделе ГО и ЧС.

В 2021 году Конюка уволили с поста главы районной администрации после того, как вступил в силу приговор, который суд вынес ему по статье о браконьерстве - за то, что на охоте он участвовал в убийстве беременной лосихи с двумя детенышами, чиновник выплатил 800 тыс. рублей штрафа. В 2022 году совет депутатов Убинского района вновь избрал Конюка главой района.