На Урале возбудили два новых уголовных дела в отношении подозреваемых в избиении девушки

Как уточнил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых, причиной конфликта стал внешний вид пострадавшей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила два новых уголовных дела в отношении мужчин, подозреваемых в избиении девушки в Каменске-Уральском Свердловской области. Их также подозревают в нанесении побоев и угрозе убийством, суд заключил задержанных под стражу, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Подозреваемые арестованы и содержатся под стражей в СИЗО Екатеринбурга. Помимо [дела по] ст. 213 УК РФ "Хулиганство", которое возбуждено сотрудниками полиции в отношении всех участников нападения на девушку, подразделением дознания отдела полиции №23 Каменска-Уральского дополнительно возбуждено еще два уголовных дела - по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ "Побои" и ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", - отметил он. Горелых добавил, что расследование в отношении задержанных продолжается.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, как мужчины бросают девушку в фонтан, бьют и кидаются в нее продуктами. Позднее сотрудники полиции задержали в Каменске-Уральском двух мужчин 1991 и 1993 годов рождения, которые ранее были судимы за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков. В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

По информации Горелых, причиной конфликта стал внешний вид девушки с разноцветными волосами. Он также отмечал, что распространяемая в соцсетях информация о том, что мужчины якобы вернулись из зоны специальной военной операции, не соответствует действительности.