СК предъявил обвинение мужчине в изнасиловании и убийстве девочки в Белгородской области

Он напал на подростка возле кладбища

БЕЛГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение жителю Белгородской области по делу об убийстве 15-летней девочки, мужчину обвиняют также в ее изнасиловании. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК России по Белгородской области предъявлено обвинение ранее судимому 42-летнему жителю области в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ "Изнасилование", п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.

Тело подростка с признаками насильственной смерти нашли 6 августа в Белгородской области. Девочка ушла из дома 4 августа и не вернулась, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

Как пояснили в ведомстве, в этот день обвиняемый напал на проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку, которую изнасиловал и задушил, опасаясь, что она сообщит о случившемся в правоохранительные органы. 7 августа фигуранта задержали. "Следователем в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в ведомстве.