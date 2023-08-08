В Тульской области восьмерых участников наркоторговли приговорили к срокам до 23 лет

Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима

ТУЛА, 8 августа. /ТАСС/. Ефремовский межрайонный суд лишил свободы на сроки от 11 лет 9 месяцев до 23 лет восемь человек, признав их виновными по уголовному делу о торговле наркотиками, в том числе с помощью интернет-магазина и тайников-закладок. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в регионе.

"Приговором суда всем подсудимым по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей они признаны виновными в совершении 94 преступлений, наименьший срок наказания, определенный судом, составил 11 лет 9 месяцев, максимальный - 23 года. Также им назначены дополнительные наказания в виде штрафов от 230 тыс. до 750 тыс. рублей и ограничения свободы сроком на 1 год каждому.

В июле 2022 года пресс-служба сообщала, что в Ефремовский межрайонный суд из следственного департамента МВД РФ поступило уголовное дело в отношении восьми человек. Фигуранты дела обвинялись по ряду статей УК РФ, в том числе в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, участии в преступном сообществе, отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Судом установлено, что с июня 2019 года по 14 августа 2020 года восемь человек являлись участниками обособленной группы, они действовали для организации наркоторговли в том числе через интернет-магазин. По данным пресс-службы прокуратуры региона, преступники получали оптовые партии наркотиков, хранили их, фасовали, а затем помещали в тайники-закладки для последующего сбыта в Новомосковском, Ефремовском, Кимовском, Киреевском, Донском и других районах.

Всего злоумышленники организовали тайники-закладки с более 12 кг различных наркотиков, в числе которых мефедрон, метадон, метилэфедрон и его производные. "Деньги, полученные в результате совершения преступлений, соучастники легализовали путем банковских переводов и приобретения имущества на сумму свыше 3 млн рублей", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.