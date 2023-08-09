В ДНР сообщили о семи обстрелах за час Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные выпустили 26 снарядов калибра 155 мм по Петровскому и Киевскому районам

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час семь раз обстреляли Донецк, выпустив 26 снарядов. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как следует из информации, размещенной в Telegram-канале представительства, с 06:30 мск до 07:20 мск ВСУ выпустили 26 снарядов калибра 155 мм по Петровскому и Киевскому районам Донецка.

Всего с начала суток территорию ДНР обстреляли 12 раз, выпустив более 40 снарядов.