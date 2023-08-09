В Красноярске эвакуировали посетителей зоопарка "Роев ручей" из-за сообщения о минировании

Всего с территории вывели около 1 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек эвакуировали из парка флоры и фауны "Роев ручей" из-за сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщил директор парка флору и фауны Андрей Горбань.

"Мы получили сообщения о минирования парка флоры и фауны "Роев Ручей". Сейчас закрыли экспозиции в помещениях, вывели людей. Ждем полицию, когда она все осмотрит. Остальную территорию проверили. Примерно эвакуировано около 1 тыс. человек", - сообщил Горбань.

На месте работают сотрудники полиции с кинологами.

Парк флоры и фауны "Роев ручей" существует с 2000 года, это один из крупнейших зоопарков России. Здесь обитают более 10 видов приматов: шимпанзе, гиббоны, макаки, галаго, игрунки и другие.