9 августа, 15:41

В Твери более 1,4 тыс. домов остались без света

Причиной стало возгорание на электроподстанции "Северная"

ТВЕРЬ, 9 августа. /ТАСС/. Возгорание электроподстанции "Северная" произошло в Твери, что привело к отключению электроснабжения, предварительно, в более чем 1,4 тыс. домов и 23 социальных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

"Прокуратурой Заволжского района города Твери организована проверка по факту … возгорания электрической подстанции "Северная", расположенной по адресу: город Тверь, улица Цветочная. По предварительной информации, от электроснабжения отключены более 1,1 тыс. жилых домов частного сектора, 322 многоквартирных дома, 23 социальных объекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Заволжского района Кирилл Базулев. "По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварий на сетях", - добавили в облпрокуратуре.

Собственную проверку по данному факту организовали в следственном управлении СК РФ по региону, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону, информация об отключении электроснабжения из-за короткого замыкания поступила в среду в 17:30 мск. Ориентировочное время завершения ремонтных работ - 22:00 мск. 

Теги:
РоссияТверская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация