В Твери более 1,4 тыс. домов остались без света

Причиной стало возгорание на электроподстанции "Северная"

ТВЕРЬ, 9 августа. /ТАСС/. Возгорание электроподстанции "Северная" произошло в Твери, что привело к отключению электроснабжения, предварительно, в более чем 1,4 тыс. домов и 23 социальных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

"Прокуратурой Заволжского района города Твери организована проверка по факту … возгорания электрической подстанции "Северная", расположенной по адресу: город Тверь, улица Цветочная. По предварительной информации, от электроснабжения отключены более 1,1 тыс. жилых домов частного сектора, 322 многоквартирных дома, 23 социальных объекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Заволжского района Кирилл Базулев. "По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварий на сетях", - добавили в облпрокуратуре.

Собственную проверку по данному факту организовали в следственном управлении СК РФ по региону, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону, информация об отключении электроснабжения из-за короткого замыкания поступила в среду в 17:30 мск. Ориентировочное время завершения ремонтных работ - 22:00 мск.