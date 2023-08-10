В Хабаровском крае продлили запрет на посещение лесов из-за пожаров

В регионе зарегистрировали 86 возгораний на площади около 87,4 тыс. га

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Жителям Хабаровского края будет запрещено посещать леса до конца августа из-за сложной обстановки с пожарами. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки.

"На территории Хабаровского края сохраняется сложная пожароопасная обстановка в лесах. Для ее стабилизации, министерством лесного хозяйства и лесопереработки края продлен запрет на посещение лесов в период с 10 по 31 августа" - говорится в сообщении.

В период действия ограничений на территории лесного фонда региона запрещается пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров и использующих леса на основании договоров аренды лесных участков, и их транспортных средств.

На территории Хабаровского края зарегистрировано 86 пожаров на площади около 87,4 тыс. га. Огонь распространяется в лесах Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Солнечного, Николаевского, Верхнебуреинского, Комсомольского районов, а также в районе имени Полины Осипенко. Большинство очагов сосредоточено на севере, в гористой местности, куда сложно добраться. Есть также пожары на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Горит, в частности, в заповеднике "Буреинский" на 350 га и в заповеднике "Джугджурский" на 53 га и на 12 га. Пожары на ООПТ возникли из-за гроз.

К борьбе с огнем привлечено 393 человека, задействовано 42 единицы техники, 12 воздушных судов.

В регионе введен режим ЧС. С начала пожароопасного сезона в крае произошло 717 пожаров на общей площади более 819 тыс. га.