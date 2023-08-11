Число пострадавших при обстрелах Донецка увеличилось до трех

Ранения получили мужчина и женщина

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Три человека получили ранения в результате обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 августа, по состоянию на 21:00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: ранен мужчина 1958 года рождения, на остановке общественного транспорта по улице Петровского ранена женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате украинского обстрела Петровского района города ранения получил мужчина 1941 года рождения.