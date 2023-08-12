В Приморье паводок нарушил энергоснабжение около 6 тыс. человек

Без электроснабжения остаются потребители в селах Чернятино, Константиновка, Полтавка, Заречное, Покровка и других

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Энергоснабжение около 6 тыс. человек нарушено в Приморье из-за паводка, сообщила в своем Telegram-канале Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).

"Сейчас эта отметка составляет порядка 6 000 человек", - говорится в сообщении.

На вечер субботы без электроснабжения остаются потребители в селах Чернятино, Константиновка, Полтавка, Заречное, Покровка, Синельниково-2 и части села Новогеоргиевка в Октябрьском муниципальном округе, села Утесное, Загородное, Борисовка, а также часть потребителей в городе Уссурийск в Уссурийском городском округе, село Рязановка и поселок Ромашка в Хасанском муниципальном районе.

"Несмотря на сложную паводковую обстановку, энергетикам ДРСК удалось произвести полностью, либо частично работы по восстановлению электроснабжения в некоторых населенных пунктах. Полностью восстановлено электроснабжение в Чугуевском муниципальном округе, в Надеждинском муниципальном районе (село Тереховка) все потребители запитаны от дизель-генераторных установок (ДГУ), частично восстановлено электроснабжение потребителей в селах Малиново, Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига Дальнереченского района. Часть трансформаторных подстанций также запитано от ДГУ", - говорится в сообщении.

С 9 по 10 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. По данным министерства ГОЧС региона на утро субботы, в связи с ухудшением паводковой обстановки введены режимы функционирования "чрезвычайная ситуация" в 14 муниципальных образованиях.