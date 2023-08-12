12 августа, 13:47

В Перми загорелись автомобиль "Камаз" и опилки

Площадь возгорания составляет 150 кв. м

ТАСС, 12 августа. В Перми произошло возгорание грузовика "Камаз" и опилок на площади 150 кв. м. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение автомобиля "Камаз" и опила на насыпи отходов лесопиления. По предварительным данным, площадь пожара составляет 150 кв. м", - отмечается в сообщении.

По информации ГУ МЧС, пожар начался в 14:58 мск на улице Бумажников в городе Перми. К месту вызова направлены 23 человека личного состава и 7 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Ведется тушение пожара. 

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РоссияПермский край
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