В Самарской области произошел низовой пожар в Жигулевском природном биосферном заповеднике

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 12 августа. Пожар случился в Жигулевском государственном природном биосферном заповеднике имени И. И. Спрыгина в Самарской области, площадь активного горения составляет 1,5 га. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"В 13:01 (12:01 мск) 12.08.2023 поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 20-м, 21-м кварталах Бахиловского участкового лесничества ФГБУ "Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И. И. Спрыгина" в районе населенного пункта Бахилова Поляна городского округа Жигулевск. Площадь пожара ориентировочно составляет 8 га (площадь активного горения - 1,5 га, площадь, пройденная огнем, - 6,5 га)", - отмечается в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 73 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек и 11 единиц техники.

Жигулевский государственный природный заповедник организован в октябре 1966 года на месте существовавших ранее Средне-Волжского (1927-1935) и Жигулевского (1959-1960) заповедников. Заповедник расположен на Самарской Луке - местности, прилегающей к глубокому изгибу реки Волги у впадения реки Самары. Площадь Жигулевского заповедника составляет 23,1 тыс. га, из них 22,6 тыс. га приходится на основной участок в северной части полуострова и 500 га - на островной, который представлен островами Шалыга и Середыш с прилегающими мелководьями. Благодаря своему географическому положению, разнообразию микроклиматических условий, обусловленному резко пересеченным горным рельефом, и особенностям геологического прошлого сохраняется возможность существования растений и животных, свойственных различным географическим зонам.