В Якутии площадь природных пожаров за сутки выросла в 1,5 раза

В ликвидации огня участвуют более 1,5 тыс. человек

ТАСС, 13 августа. Общая площадь действующих пожаров в Якутии выросла до почти 480 тыс. га, что выше в 1,5 раза размера горящих лесов за предыдущие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"Всего на начало суток действует 131 пожар с общей площадью 476 721 га и один ландшафтный (природный) с общей площадью 2,2 га", - говорится в распространенном сообщении. Сутками ранее сообщалось о 116 действующих лесных пожаров с общей площадью более 322 тыс. га.

За день на территории республики ликвидировано 4 лесных пожара общей площадью 1 322 га. Обнаружено 19 новых лесных пожаров на площади 1 617 га. На данный момент тушат 54 пожара на площади более 232 тыс. га. Из них локализовано 2 лесных пожара на площади 311 га и один природный пожар на площади 2,2 га.

В регионе продолжается наращивание сил и средств для ликвидации возгораний. На пожарах задействовано 50 единиц лесопожарной техники. Работают 1 566 человек. Также в Олекминском районе продолжается работа самолета-зондировщика АН-26 "Атмосфера".

По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 731 лесной пожар на землях лесного фонда на общей площади 1,5 млн га. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1 467 пожаров на площади 6 млн га, а по действующим пожарам за сутки было зафиксировано 175 пожаров на площади 2,9 млн га.